القارة الإفريقية.. اختراع أول لقاح ضد "الملاريا" في العالم
Reuters Rogan Ward
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طورت كل من غانا وكينيا ومالاوي أول لقاح طبي ضد مرض "الملاريا" في العالم، ما سيخفف بشكل كبير من أرقام الوفيات في القارة السمراء.
وتبدأ تلك الدول قريبا بإنتاج اللقاح الجديد، وستكون الثلاث أول من يجرب اللقاح.
كما بعث الخبر أملا في نفوس الكثير من الشعوب الإفريقية التي عانت بشكل مستمر من هذا المرض. حيث تضرر منه أكثر من 200 مليون شخص، في 2017، وكان معظمهم في إفريقيا. ما يجعل منه أكثر الأمراض انتشارا في القارة.
المصدر: رويترز
قتيبة دعبول
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