علماء يكشفون دور الكحول في تقصير العمر

درس علماء من الولايات المتحدة نماذج استهلاك الكحول في 19 دولة، بمشاركة 600 ألف شخص، واتضح لهم أن دور الكحول في تقصير العمر كبير.

ويفيد موقع MedicalNewsToday بأن الدراسة تمت وفق بيانات السجلات الطبية لفترة محددة. ولم تكن لدى المشتركين أي مشكلات صحية في القلب والأوعية الدموية في بداية البحث. وقد توفي خلال فترة الدراسة أكثر من 40 ألف مشترك و39 ألفا أصيبوا بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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وبينت النتائج أن تناول حتى كميات معتدلة من المشروبات الكحولية يضر بالصحة، حيث أن تناول 100 غرام من الكحول النقي يعادل سبعة أكواب قياسية من الكوكتيل. وعاش الذين تناولوا 7-14 كوبا خلال الأسبوع، في المتوسط ستة أشهر أقل، والذين تناولوا 14-25 كوبا عاشوا أقل بـ 1-2 سنة، بينما اتضح أن تناول أكثر من 25 كوبا يقصر العمر بمعدل 5 سنوات.

وتقول فكتوريا تايلور، الخبيرة في العلوم البيولوجية: "علينا دائما أن نتذكر أن توصياتنا حددت الحد الأقصى لتناول الكحول ويجب محاولة تناول كمية أقل منها".

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الوفيات في روسيا بسبب تناول الكحول انخفضت بمقدار الربع عام 2017.

المصدر: رامبلر

كامل توما