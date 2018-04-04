تعرف على المزايا السحرية للشوكولاتة!

كشف علماء بريطانيون عن خصائص الشوكولاتة وتأثيرها الشامل على صحة جسم الإنسان.

وقال الخبير البريطاني الشهير روب هوبسون إن "الشوكولاتة هي الوسيلة المثالية لإطالة العمر". ويعتقد العلماء أن الكاكاو، الذي يدخل في صناعة الشوكولاتة لا يحقق التوازن في إنتاج هرمون المتعة (الدوبامين) فحسب، بل يتمتع بنفس خصائص الفيتامينات باهضة الثمن.

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ويعيد العلماء سر فعالية الشوكولاتة إلى غناها بالمعادن وغيرها من المواد اللازمة لجسم الإنسان كالمغنيسيوم الذي يحافظ على صحة العظام ويساعد على استرخاء العضلات.

كما يساهم الحديد الموجود في الشوكولاتة في الحفاظ على مستوى إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويعمل الزنك على مساندة عملية تجدد خلايا الجسم.

ويحتوي الكاكاو على مضادات الأكسدة أكثر من أي منتج آخر، ويرفع مستوى (فينيثيل)، أساس جميع النواقل العصبية.

ويرتبط استقرار مستوى (فينيثيل) بالذاكرة والذكاء لدى الإنسان ويسمح بالاحتفاظ بالقدرات المعرفية العالية وإبقاء الدماغ في حالة (شابة).

المصدر: لايف.رو

خالد ظليطو