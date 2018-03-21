قطعة شوكولاتة بـ 10 آلاف دولار! (فيديو)
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قدم القائمون على معرض التسوق في مدينة أوبيدوس البرتغالية أغلى شوكولاتة في العالم.
وعرض صانع الشوكولاتة البرتغالي، دانييل غوميز "Daniel Gomes"، كمية محدودة (1000 قطعة) من نوع فاخر من الشوكولاتة المذهّبة. ويبلغ سعر القطعة الواحدة منها 9489 دولارا.
وتحتوي قطعة الشكولاتة، المغطاة بالذهب الصالح للأكل، على خيوط من الزعفران والكمأة البيضاء وورق الذهب والفانيلا من مدغشقر.
وسجّل هذا النوع من الشوكولاتة في كتاب غينيس للأرقام القياسية، على أنه الأغلى في العالم، بحسب غوميز.
المصدر: لينتا رو
خالد ظليطو
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