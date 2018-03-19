لماذا يعد التفاح من الأغذية الشافية؟

أدرج أخصائيو التغذية ثمرة التفاح في قائمة الأطعمة المغذية التي لها مجموعة كبيرة من الفوائد العلاجية.

وأظهرت البيانات التي تم الحصول عليها من دراسات طويلة الأمد، أن التفاح (من الثمار ذات التأثير القلوي)، حيث يساعد في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر لا سيما التهاب المفاصل والسرطان.

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وبيّنت مقالة خاصة عن التغذية في المجلة الطبية الروسية المختصة "Medec forum"، الخصائص القيّمة للتفاح الذي يساعد في شفاء أمراض القلب والرئتين، ويصفه الأطباء في الكثير من الدول لمنع نوبات الربو المزمن.

كما يعتبر الأطباء التفاح من أهم المواد التي تساعد الجسم على التخلص من المواد السامة التي تتراكم فيه بفضل احتوائه على نسبة كبيرة من الألياف البكتينية القابلة للذوبان، وهو يطهّر الأوعية الدموية والشرايين ويقلل من نسبة الكوليسترول في الدم ويخفّض كمية جزيئات الدهون في الجسم.

ويساعد التفاح، بحسب الخبراء، بسبب البكتين الموجود فيه في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم، وينشط عملية شفاء الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي، وتناول التفاح بشكل يومي يعد عاملا قويا في الوقاية من سرطان المستقيم.

المصدر: رامبلر

خالد ظليطو