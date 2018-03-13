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دواء جديد يطيل العمر!

الصحة

دواء جديد يطيل العمر!
ZUMAPRESS.com-© Oleksandr Rupeta
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ابتكر علماء فرنسيون دواء "Alirocoumab" الذي يخفّض مستوى الكوليسترول (الضار) في الدم ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة القلبية بنسبة 15%.

ونشرت مجلة "MedicalXpress" عبر موقعها على الإنترنت، مقالا علميا يوضح ميزات مركب "Alirocoumab" الذي يطيل العمر ويقلل من خطر الوفاة المبكرة.

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وينتمي "Alirocoumab" إلى فئة المثبطات "PCSK9" التي تعد من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وتتسبب بتحريض هجوم الجهاز المناعي في الجسم ضد بروتين معين في الكبد، مسؤول عن إنتاج "PCSK9" لدى الذين يعانون من مستوى عال من الكوليسترول (الضار).

ويؤدي تناول هذا العقار لمدة عامين وبشكل دوري، إلى خفض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 29%.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو

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