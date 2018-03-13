دواء جديد يطيل العمر!

ابتكر علماء فرنسيون دواء "Alirocoumab" الذي يخفّض مستوى الكوليسترول (الضار) في الدم ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة القلبية بنسبة 15%.

ونشرت مجلة " MedicalXpress " عبر موقعها على الإنترنت، مقالا علميا يوضح ميزات مركب "Alirocoumab" الذي يطيل العمر ويقلل من خطر الوفاة المبكرة.

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وينتمي "Alirocoumab" إلى فئة المثبطات " PCSK9 " التي تعد من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وتتسبب بتحريض هجوم الجهاز المناعي في الجسم ضد بروتين معين في الكبد، مسؤول عن إنتاج " PCSK9 " لدى الذين يعانون من مستوى عال من الكوليسترول (الضار).

ويؤدي تناول هذا العقار لمدة عامين وبشكل دوري، إلى خفض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 29%.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو