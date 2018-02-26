تحديد أدوية تؤدي للإصابة بأزمة قلبية وسكتة دماغية

تمكنت مجموعة علماء من تايوان، من تحديد خطورة 5 مسكنات للآلام كثيرة الانتشار في جميع أنحاء العالم.

ونشرت مجلة British Journal of Clinical Pharmacology نتائج دراسة جاء فيها أن تعاطي العقاقير الصيدلانية، ايبوبروفين، وديكلوفيناك، وسيليكوكسيب، وحمض الميفيناميك و النابروكسين يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

واعتمد العلماء في دراستهم، على معطيات 56 ألف شخص من البالغين، يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشرياني. وتبين أن واحدا من بين 330 شخصا استخدموا الإيبوبروفين أصيب بأزمة قلبية أو بسكتة دماغية خلال أربعة أسابيع.

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وتبين أن السيليكوكسيب كان أكثر خطورة وأدى إلى نفس النتيجة لدى واحد من بين 105 أشخاص.

وحدثت نوبة قلبية أو سكتة دماغية لدى شخص واحد من أصل 245 شخصا، ولدى واحد من بين 214 شخصا من الذين تعاطوا الديكلوفيناك والنابروكسين، على التوالي.

وأشارت الدراسة إلى أن، الأكثر أمانا بين هذه الادوية، هو حمض الميفيناميك: السكتة الدماغية أو الأزمة القلبية وقعت لدى واحد من 394 شخصا.

وفي وقت سابق تبين أن استخدام الايبوبروفين، قد يسبب العقم لدى الرجال.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين