دواء شهير لمعالجة ضغط الدم يشفي مرضى السكري!

توصل علماء من جامعتي كولورادو وفلوريدا الأمريكيتين إلى نتائج تبين أن دواء متيل دوبا "Methyldopa" المستخدم لعلاج مشاكل ارتفاع ضغط الدم يمنع تطور مرض السكري من النمط الأول.

وحول هذا الاكتشاف قال العلماء: "بعد اختبارات أجريناها على مدى عدة سنوات على الفئران لاكتشاف تأثير العديد من أدوية القلب والسكري توصنا إلى نتائج مذهلة حول تأثير دواء Methyldopa الذي يستخدم منذ عقود في معالجة مشاكل ارتفاع ضغط الدم، وتبين لنا أن هذا العقار يمكن أن يحد من ظهور مرض السكري من النمط الأول".

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وأضافوا: "بعض أسباب ظهور السكري من النمط الأول تتعلق بالوراثة أو المناعة الذاتية للجسم، ووجود الجين HLA-DQ8 في الجسم والذي يعتبر مسؤولا عن إنتاج جزيئات DQ8 التي ترفع بدورها احتمالية الإصابة بالنمط الأول من السكري بنسبة 60%.. الاختبارات السريرية أظهرت أن Methyldopa يحارب ظهور جزيئات DQ8 وبالتالي يقي من أخطار تطور مرض السكر".

ويعمل القائمون على هذه الدراسات حاليا على التعمق بآلية تأثير هذا الدواء، حيث من المفترض أن يجروا دراسات سريرية واسعة لاستخدامه في علاج السكري ربيع العام الجاري.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر