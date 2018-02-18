أدوية شائعة قد تسبب الجلطة الدماغية

خلص علماء جامعة أبردين البريطانية بعد دراسة مجموعة من الأدوية الشائعة الانتشار التي يتناولها متقاعد بين كل ثلاثة إلى أن الفاليوم والإيموديوم والكودين قد تضاعف احتمال جلطة الدماغ.

وبينت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يتعاطون هذه الأدوية بكثرة يتعرضون للإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة 59 في المئة أكثر من الآخرين ويتوفون بسببها بنسبة 86 بالمئة.

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وأكد فريق الباحثين البريطاني أنه لا يوجد بين هذه الأدوية شيء مشترك سوى تأثيرها في النظام الكوليني للجسم الذي يضبط عمل القلب وأعضاء الجسم المهمة الأخرى كالأمعاء.

وتبين سابقا لفريق العلماء المذكور، أن هذه الأدوية تسبب فقدان الذاكرة وتزيد من احتمال فقدان التوازن، كما اثبتوا بعد دراسة حالات 22000 شخص أنها تزيد من احتمال تخثر الدم المسبب للجلطة الدماغية.

وفي بيان صدر عنه، كتب فريق العلماء: "الاستنتاجات التي توصلنا إليها مهمة جدا، لأنه في كل 22 ثانية هناك من يتوفى بسبب الجلطة الدماغية في العالم.

الأدوية المذكورة تلعب دورا مهما في علاج أمراض مختلفة، لذلك نحن لا ندعو إلى الامتناع عن تناولها نهائيا، لكننا نشدد على وجوب أن نتذكر بأنه ليس هناك دواء سحري لأن لكل دواء فوائد وأضرار.

نتائج بحثنا ستساعد المرضى والأطباء على التفكير بعناية عند وصف الأدوية التي تسبب الجلطة الدموية".

النظام الكوليني- هو مجموعة من الخلايا العصبية المترابطة التي تفرز الأستيل كولين الموجود في بعض الأجزاء الأمامية للدماغ وتنتشر محاورها في جميع أنحاء القشرة الدماغية مع أكبر تمثيل لها في المناطق الحواف حولها.

المصدر: رامبلر

كامل توما