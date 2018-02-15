علماء يحذرون من الحليب!

كشف خبراء من عدة مراكز أمريكية لمكافحة الأمراض عن أخطار شرب الحليب الطازج لارتباطه بانتشار عدوى الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية.

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وانتشر داء العطائف (مرض بكتيري يصيب الجهاز الهضمي وينتج عن أكل اللحم النيء أو الحليب غير المبستر ويصيب الدواجن والماشية)، في ولاية كولورادو الأمريكية بسبب استهلاك الحليب الطازج على الرغم من أن القوانين في الولايات المتحدة تمنع بيع الحليب منعا باتا قبل (غليه أو بسترته).

ويلاحظ الباحثون أن الزيادة في عدد حالات تفشي عدوى بكتيريا العطائف بسبب منتجات الألبان الطازجة ارتفعت لتصل إلى أربعة أضعاف لدى استهلاك الحليب الطازج.

لذلك يشدد مراقبو الأغذية على عدم السماح للمزارع ببيع الحليب إلا بعد بسترته، وينصحون أيضا بعدم تناول أي من منتجات الألبان إلا بعد التأكد من غليها.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو