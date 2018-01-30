علماء يحذرون من الأطعمة الخطيرة

كشف علماء من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس مجموعة من الأغذية التي تشكل خطرا على الصحة.

وألقى العلماء اللوم على المنتجات الغذائية الحيوانية في ارتفاع الكوليسترول في الدم وازدياد خطر الإصابة بالأورام السرطانية بـ 100 مرة عن باقي المنتجات الغذائية المختلفة.

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واستخدم الباحثون في دراستهم فئرانا معدلة وراثيا، تم تعديلها وراثيا بتغيير جين " Lpcat3 " (المسؤول عن ضبط نسبة تشكّل الدهن الفسفوري الذي يعد من مكونات الغشاء الخلوي الرئيسة).

ويؤدي تعطيل هذا الجين إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول التي تفضي إلى تزايد نمو وانقسام الخلايا الجذعية في أنسجة الأمعاء، ما يمكن أن يسبب مرض السرطان، فالكوليسترول لا يؤدي إلى زيادة سمك خلايا الأمعاء الغليظة فقط، لكنه يسرع نمو الأورام فيها.

ويوصي الباحثون بتخفيض استهلاك اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان للوقاية من الأمراض الخطيرة كالسرطان بسبب الدهون الغنية والمتحولة وبعض الكربوهيدرات التي ترفع نسبة الكوليسترول في الجسم.

المصدر: لينتا.رو

خالد ظليطو