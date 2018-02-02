إطلاق سرب من البعوض لمحاربة الفيروسات

يخطط باحثون لإطلاق الآلاف من البعوض المعقم جنوبي ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية هذا الأسبوع، بغرض مكافحة زيكا والفيروسات الأخرى المماثلة.

وقام باحثون بتلقيح ذكور البعوض بالبكتيريا في المختبر، وذلك من أجل قتل البيوض الناتجة عن التزاوج مع الإناث، قبل عملية التفقيس.

وأُطلق برنامج ميامي، County Mosquito Reduction، بالتعاون بين جامعة Kentucky وشركة MosquitoMate، حيث يهدف إلى الحد من نمو البعوض في المنطقة، بدون تعديل وراثي اصطناعي.

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ويذكر أن البكتيريا المستخدمة في تلقيح ذكور البعوض، موجودة "طبيعيا" في 60% من الحشرات، بما في ذلك الفراشات واليعسوب، ولا تضر البشر.

وستقوم الشركة بإطلاق ذكور البعوض فقط، لأن الإناث وحدها تقوم باللدغ وتتغذى على الدم، كما تنشر المرض.

وبدأت التجربة في منطقة كي ويست، بولاية فلوريدا، ولكنها توقفت بسبب إعصار "إيرما".

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا