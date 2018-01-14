هل كان "زيكا" خدعة أمريكية؟

أعلن خبراء أن الأمريكيين لم يتمكنوا حتى الآن من إثبات أن فيروس زيكا يسبب صغر الدماغ أو الرأس عند الرضع الذين أصيبت أمهاتهم بهذا الفيروس أثناء الحمل.

ولم يتمكن العلماء الأمريكيون من إثبات خطر فيروس حمى زيكا على النساء الحوامل وأجنتهن. وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت حينها وجود إثباتات كافية لهذه العلاقة، علاوة على أنها أكدت أن هذه الإثباتات في تزايد مستمر.

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ولكن، اتضح لعلماء جامعة ويسكنسون - ماديسون أن عدد ضحايا صغر الدماغ أو الرأس، في شمال - شرق البرازيل حيث انتشر الوباء عام 2015، لم يختلف عن مستواه في السنوات السابقة. أي أنه في عامي 2015-2016، ولد نفس العدد من الأطفال بجماجم صغيرة.

وعلى الرغم من أن عدد النساء الحوامل اللواتي أصبن بفيروس حمى زيكا كان كبيرا، إلا أنه لم يسجل أي ارتفاع في زيادة الأطفال المصابين بصغر الرأس. كما أن سبب اقتناع عدد من العلماء بوجود علاقة بين الفيروس والمرض كان تغيير معايير مقاسات رؤوس الأطفال، وتجاهل العلماء الأسباب الجينية التي تسبب صغرها.

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وتجدر الإشارة هنا إلى أن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية حث النساء الحوامل في أبريل 2016 على عدم السفر إلى مناطق شمال-شرق البرازيل والمناطق الأخرى التي سجلت فيها إصابات بالمرض.

المصدر: ميديك فوروم

كامل توما