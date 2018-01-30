النوم إلى جانب الطفل يعرض حياته للخطر

ذكرت بيانات جديدة أن أكثر من 130 طفلا ماتوا على مدى الأعوام الخمسة الماضية، نتيجة مشاركة سرير النوم مع الوالدين.

وكشفت البيانات عن وفاة 141 طفلا أثناء النوم في عام 2017، مقارنة بـ 131 طفلا خلال عام 2016. أما عام 2015 فشهد 121 حالة مماثلة، فيما توفي 141 طفلا عام 2014، و131 عام 2013.

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وقال فرانسين بيتس، من جمعية "Lullaby Trust": "يختار بعض الآباء مشاركة السرير مع أطفالهم، ولكننا نوصي بأن يضعوا في اعتبارهم عوامل الخطر. ففرصة الموت المفاجئ ترتفع عند تقاسم السرير مع الرضع، خاصة إذا كان أحد الوالدين يدخن أو يشرب الكحول أو يتعاطى المخدرات، أو متعَبا جدا".

ويعتبر النوم المشترك موضوعا مثيرا للجدل، حيث تعترف National Childbirth Trust بضرورة اتباع مجموعة من الخطوات، لجعل النوم المشترك أكثر أمانا، مثل التأكد من أن الطفل لن يسقط عن السرير، أو عدم تغطية الفراش لوجه الطفل.

وينصح الخبراء بوضع الطفل على ظهره أثناء النوم في فراش ثابت.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا