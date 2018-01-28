اليود يؤثر على القدرة الإنجابية لدى النساء

كشفت دراسة جديدة أن فرص الحمل لدى النساء اللاتي يعانين من نقص اليود قد تتراجع إلى النصف مقارنة بمن يتمتعن بمستويات صحية من هذا العنصر الكيميائي.

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وأشار الدكتور جيمس ميلز، الذي قاد فريق الدراسة، وهو من المعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية في ولاية ماريلاند الأمريكية: "فوجئنا من شيوع نقص اليود (لدى النساء) ومن أنه يقلل فرص الإنجاب بنحو 50% في كل دورة طمث، عقب تتبعنا لأكثر من 500 امرأة يرغبن في الإنجاب".

وقال الدكتور ميلز: "لم تعالَج هذه المسألة حتى الآن بالنسبة للنساء اللواتي يحاولن الحمل.. لذلك من الأفضل اختيار النظام الغذائي الصحيح، ويعتقد العديد من الخبراء أن تناول الفيتامينات التي تحتوي على اليود قبل الولادة فكرة جيدة".

ويعرف اليود بأنه أحد العناصر الغذائية الهامة اللازمة لعملية التمثيل الغذائي، وله دور حيوي في نمو الدماغ خلال فترة الحمل. وتقترح الإرشادات الأمريكية الحالية أن تتناول النساء الحوامل والمرضعات مكملا غذائيا يحتوي على 150 ميكروغراما من هذا العنصر الكيميائي الذي يتواجد بكثرة في الأسماك، خاصة البيضاء منها، والحليب ومنتجات الألبان وبعض الأملاح.

المصدر: رويترز

فادية سنداسني