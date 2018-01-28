أسرع طريقة لمحاربة السّمنة!

أثبتت دراسات حديثة فائدة نوع محدد من التوابل، يساعد على تخفيض الوزن بغض النظر عن نوع الحمية المتّبعة.

ونصح علماء بريطانيون بتطبيق أساليب المختلفة لـتخفيض الوزن بحسب الرغبة، بإضافة التوابل إلى الأطعمة المتناولة وخاصة الفلفل الأسود، عقب إثبات علماء من الهند لخصائصه الفريدة في هذا المجال.

إقرأ المزيد

كما تبيّن أن الفلفل الأسود يساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم وتخفيض نسبة السكر في الدم، ويساهم في تقوية أنسجة العظام.

واستخلص العلماء في نتيجة الدراسة أن جميع أنواع الحميات مهما كانت غريبة بالنسبة للإنسان، تصبح فعالة في محاربة السمنة بشكل أكبر عند تناول التوابل المختلفة التي تحوي الفلفل الأسود بنسب كبيرة.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو