أيّ الزيوت أكثر فائدة للصحة؟

كشف العلماء عن أفضل الزيوت المستخدمة في طعام الإنسان وأكثرها فائدة لصحته.

وقام الباحثون من جامعة كامبريدج بتجربة علمية شارك فيها 94 متطوعا من الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عاما، قسموا إلى 3 مجموعات.

وتناولت المجموعة الأولى منهم الزبدة بنسبة خمسين غراما كل يوم على مدى أربعة أسابيع، فيما تناولت المجموعة الثانية زيت الزيتون بنفس الكمية ولمدة 4 أسابيع أيضا، أما المجموعة الثالثة فقد تناولت زيت جوز الهند بنفس الكمية ولمدة زمنية مماثلة.

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وأظهرت التجربة ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار (بروتين دهني منخفض الكثافة) في الدم بنسبة وصلت إلى 10% لدى متطوعي المجموعة الأولى التي استخدمت الزبدة. وبينت تحاليل المجموعة الثانية التي تناولت زيت الزيتون انخفاضا طفيفا في مستوى الكوليسترول السيء وارتفاعا بنسبة 5% في الكوليسترول النافع (بروتين دهني مرتفع الكثافة).

وكانت أفضل النتائج لدى متطوعي المجموعة الثالثة الذين تناولوا زيت جوز الهند، إذ سجلت تحاليل الدم لديهم انخفاضا ملحوظا للكوليسترول الضار، وارتفاعا في الكوليسترول النافع بنسبة 15%.

ويخلص الباحثون إلى أن تناول 50 غراما من زيت جوز الهند يوميا ولمدة أربعة أسابيع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

خالد ظليطو