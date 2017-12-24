اكتشاف سر خطير عن الكوليسترول

يعتقد الكثيرون أن الإنسان الذي لا يدخن ولا يعاني من الوزن الزائد غير معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب أو الجلطة الدماغية.

ولكن علماء المركز الوطني لبحوث القلب والأوعية الدموية الإسباني اكتشفوا أن هذا اعتقاد خاطئ، وأن الأشخاص الذين لا يدخنون ووزنهم اعتيادي، معرضون أيضا للإصابة بالجلطات.

فقد أعلن العلماء أن نصف البشر من متوسطي العمر ليسوا ضمن القائمة الكلاسيكية لعوامل الخطر (التدخين والوزن الزائد)، مع ذلك فهم معرضون لخطر الإصابة بالنوبات القلبية أو الجلطات الدماغية بسبب تراكم اللويحات في الشرايين. ويوضح العلماء هذا الأمر بأنه حتى الشخص الذي لا يعاني من زيادة الوزن لا يتحكم في كمية الدهون المشبعة والمتحولة التي يتناولها.

www.lakii.com

إقرأ المزيد

وحلل العلماء خلال هذه الدراسة معلومات طبية عن 1800 شخص (40-54 سنة) من غير المدخنين ولا يعانون من زيادة في الوزن. وفي نتيجة هذه الدراسة، اكتشف العلماء أن 50% من هؤلاء الأشخاص يعانون من تصلب الشرايين الناتج من تراكم اللويحات، وهذا بحسب العلماء هو السبب الرئيس لمعظم حالات النوبات القلبية والجلطات الدماغية.

كما بينت هذه الدراسة أن أي شخص، بغض النظر عن بنية جسمه، يمكن أن يعاني من ارتفاع مستوى الكوليسترول في دمه، وهذا يشكل الخطر الرئيس لتصلب الشرايين. استنادا إلى هذا يوصي الخبراء باختيار مواد غذائية صحية وعدم تناول الأغذية الدهنية.

المصدر: ميديك فورم

كامل توما