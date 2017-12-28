تفاحة تغنيك عن قهوة الصباح!

أكد عدد من خبراء الصحة في روسيا أن تناول تفاحة طازجة كل صباح يعتبر وسيلة فعالة وصحية تساعد على الاستيقاظ وتنشيط البدن.

ويعتبر شرب فنجان من القهوة كل صباح الوسيلة التي يعتمدها الكثير من الناس لتنشيط أدمغتهم وبدء يومهم بحيوية، حتى باتت تلك العادة تشبه الإدمان وتقليدا لا غنى عنه بالنسبة لهم. لكن العديد من الأطباء وخبراء الصحة يحذرون من مساوئ تلك العادة وأضرار شرب القهوة على معدة فارغة، وتأثيرها على الجهاز الهضمي ورفع مستويات حموضة المعدة، وحتى على صحة القلب والشرايين، وخصوصا عند الذين يعانون من مشاكل ارتفاع ضغط الدم.

ولإيجاد بديل طبيعي وصحي يغني الناس عن تلك العادة ويقلل من أضرارها على الصحة، أكد عدد من خبراء الصحة الروس أنهم "ينصحون باستبدال فنجان القهوة الصباحي بتفاحة طازجة، وخصوصا أن ثمار التفاح تحوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة المفيدة لصحة الجسم والشرايين كالكيرسيتين والـ Chlorogenic acid، بالإضافة لاحتوائها على السكريات المفيدة سهلة الهضم والتي تتحول بسرعة إلى طاقة في الجسم، ما يعطي الإنسان بعد تنولها شعورا بالحيوية والنشاط".

fotolia.com

إقرأ المزيد

وشدد الخبراء على أهمية تناول ثمار التفاح باستمرار كونها تحوي أيضا العديد من الأملاح المعدنية المفيدة، كأملاح البوتاسيوم والمغنيزيوم والكالسيوم الضرورية لصحة الأعصاب والعظام بالإضافة للفيتامينات المهمة، كفيتامين C وفيتامين A وK وعدد من فيتامينات المجموعة B.

المصدر: رامبلر

أسعد ضاهر