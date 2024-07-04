وأوضحت الوزارة أن الشاب لا يشكو من أمراض مزمنة، وحسب المعلومات الأولية فإنه على الأرجح أصيب بعدوى "أميبا" (naegleria Fowleri) في شاطئ جاي.

وتقوم وزارة الصحة بإجراء تحقيق كما أرسلت اليوم مفتشي الصحة البيئية لفحص المياه بأخذ عينات منها.

وأعلنت أنها ستقوم بإبلاغ الجمهور كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتم الإبلاغ عالميا عن حوالي 400 حالة، ويدور الحديث عن مرض نادر مع معدل وفاة مرتفع.

وتوجد الأميبا عادة في المياه الحلوة، البرك، أو مصادر المياه الراكدة من أنواع مختلفة.

المصدر: RT