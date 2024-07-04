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    الصحة
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 18:25 GMT

    الصحة الاسرائيلية تعلن عن تسجيل إصابة بالتهاب دماغي ناتج عن أميبا نادرة

    أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن شابا من سكان منطقة المركز، يبلغ من العمر 25 عاما، أصيب بالتهاب دماغي ناتج عن "أميبا" نادرة، وهو الآن يرقد في العناية المركزة وحالته حرجة.

    الصحة الاسرائيلية تعلن عن تسجيل إصابة بالتهاب دماغي ناتج عن أميبا نادرة
    Sputnik

    وأوضحت الوزارة أن الشاب لا يشكو من أمراض مزمنة، وحسب المعلومات الأولية فإنه على الأرجح أصيب بعدوى "أميبا" (naegleria Fowleri) في شاطئ جاي.

    وتقوم وزارة الصحة بإجراء تحقيق كما أرسلت اليوم مفتشي الصحة البيئية لفحص المياه بأخذ عينات منها.

    وأعلنت أنها ستقوم بإبلاغ الجمهور كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

    وتم الإبلاغ عالميا عن حوالي 400 حالة، ويدور الحديث عن مرض نادر مع معدل وفاة مرتفع.

    وتوجد الأميبا عادة في المياه الحلوة، البرك، أو مصادر المياه الراكدة من أنواع مختلفة.

    المصدر: RT

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