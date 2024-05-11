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نصائح غذائية لتقوية جهاز المناعة

الصحة

نصائح غذائية لتقوية جهاز المناعة
catherineasquithgallery.com
صورة أرشيفية
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يقول الأطباء إن الخضار والفواكه هي العناصر المساعدة الرئيسية في تقوية جهاز المناعة.

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وأشارت طبيبة التغذية الروسية ودكتورة علوم الطب سفيتلانا كانيفسكايا إلى أنه يمكنك تقوية جهاز المناعة عن طريق تناول الأطعمة الصحية، مثل البصل أو الثوم أو الأعشاب البحرية والهندباء والتوت الأزرق. 

وحسب الطبيبة سيكون من المفيد أيضا تناول مخلل الملفوف واللحوم. أما بالنسبة للمشروبات فقد أوصت بشرب منقوع الأعشاب المختلفة والشاي الأخضر.

وللتوت الأزرق فوائد كبيرة على جهاز المناعة، ولعملية الهضم وله تأثيرات مضادة للالتهابات وللبكتيريا. أما التوت البري فهو غني بفيتامين C، ويحارب الالتهابات ويسرّع عملية الشفاء.

كما يجب إضافة الفاكهة إلى النظام الغذائي، مثل الليمون والبرتقال والبوميلو والجريب فروت، حيث جميعها غنية بفيتامين C وحمض الفوليك والبكتين. ويفيد الأطباء بأن ثمار الحمضيات لها تأثير مفيد على جهاز المناعة، وتهدئ الجهاز العصبي وتحسن المزاج.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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