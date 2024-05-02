طريقة بسيطة للوقاية من سرطان البروستاتا

يؤكد علماء جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو أن زيادة حصة الفواكه والخضروات في النظام الغذائي يمنع تكرار وتطور سرطان البروستاتا.

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وتشير مجلة Journal of the American Medical Association ((JAMA، إلى أن أكثر من 2000 متطوع من سكان الولايات المتحدة شاركوا في هذه الدراسة، شخصت إصابتهم بسرطان البروستاتا الموضعي خلال أعوام 1999-2018. وقد جمع العلماء معلومات حول نمط حياة المشاركين وعاداتهم الغذائية. وبعد الحصول على البيانات اللازمة عن نظامهم الغذائي، بدأت فترة متابعة حالتهم الصحية التي استمرت أكثر من ست سنوات.

وقد اكتشف الباحثون بعد انتهاء هذه الفترة وإجراء تحليل للحالة الصحية للمشاركين، أن احتمال تطور سرطان البروستاتا وتكراره والوفاة كان أقل بنسبة 47 بالمئة لدى أولئك الذين اتبعوا نظاما غذائيا غنيا بالأطعمة النباتية.

ويشير الباحثون، إلى أن النظام الغذائي يعتبر غنيا بالمنتجات النباتية عندما يحتوي على 1.9 حصة إضافية من الخضار و1.6 من الفواكه و0.9 حصة من الحبوب الكاملة في الأسبوع.

ويعتقد الباحثون، أن الخصائص العلاجية للأغذية النباتية ترجع إلى احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومركبات أخرى مضادة للالتهابات. لأن مثل هذه المواد يمكن أن تعزز قدرات الخلايا وتمنع عملية الأكسدة المدمرة في الجسم.

المصدر: gazeta.ru