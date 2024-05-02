هيئة حماية المستهلك: روسيا شهدت انخفاضا بمعدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة العام الماضي

أشارت الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك " Rospotrebnadzor" إلى أن روسيا شهدت انخفاضا بمعدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة العام الماضي.

وجاء في مقال كتبه موظفو معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة التابع لـ Rospotrebnadzor:" انخفض معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) في روسيا عام 2023 بنسبة 4.6% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 40 شخصا لكل 100 ألف نسمة، وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية العام الماضي 58397 حالة".

ومن جهته أشار رئيس قسم الأبحاث المتخصصة للوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة ومكافحته في المعهد، فاديم بوكروفسكي إلى "أن المصابين بالمرض المذكور يقسمون إلى ثلاث فئات، متعاطي المخدرات، والأشخاص الذين لا يعرفون عن تشخيصهم، وكذلك أولئك الذين يخشون التسجيل في المستوصف للعلاج خوفا من أن يعلم الآخرون بمرضهم".

إقرأ المزيد

وخلص مؤلفو المقال إلى "أن انخفاض معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في روسيا في عام 2023 قد يرتبط بالتأثير الوقائي للعلاج المضاد للفيروسات القهقرية، وأشاروا إلى أن هذا التأثير لم يظهر بالشكل المطلوب بعد".

المصدر: فيدوموستي