مركز "غاماليا" الروسي يكشف نتائج اختبار الدواء المبتكر ضد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

اختبر علماء الأحياء الروس دواء جديدا، أطلق عليه "فتوروثيازينون" يمكن استخدامه لمكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، حيث أكدت الاختبارات عدم وجود آثار جانبية خطيرة له.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية ألكسندر غينسبورغ رئيس مركز "غاماليا" القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في وزارة الصحة الروسية. وقال:"لقد تم إجراء مجموعة كبيرة جدا من البحوث التي أظهرت أنه لم تكن هناك أي آثار سلبية خطيرة نتيجة تعاطي هذا الدواء، سواء لدى المتطوعين أو المرضى في المرحلتين الثالثة والثانية من الدراسة".

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وأشار العالم قائلا:" فيما يتعلق بالآثار الجانبية، فهي نفسها بالنسبة لأولئك الذين يتناولون أي أدوية أخرى، حيث يعاني البعض من الصداع أو تهيج الجلد بنفس المعدل الموجود لدى البشر، ولدى أفراد مجموعة المراقبة الذين لم يتعاطوا الدواء".

وأبلغ غينسبورع أيضا أن مسار العلاج بالفتوروثيازينون يشبه مسار المضادات الحيوية، أي يتراوح بين 7 أيام و14 يوما. ويحتاج إلى تناول حوالي 1200 ميليغرام من الدواء يوميا، أي قرصين بـ300 ميليغرام في الصباح والمساء بعد 30 دقيقة من تناول الوجبات. ويجب أن تكون الفترة الفاصلة بين جرعات الدواء 12 ساعة.

ويخطط لطرح دواء "فتوروثيازينون" في الصيدليات في منتصف يونيو المقبل.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت قد سجلت دواء "فتوروثيازينون" الروسي من مركز"غماليا " لعلاج الالتهابات البكتيرية الناتجة عن مقاومة الجسم للمضادات الحيوية. ونوّهت الوزارة إلى أن تقييم الدواء أظهر سلامته وفعاليته العالية.

جدير بالذكر أن "Ftorothiazinone" هو دواء مبتكر واسع الطيف، لا مثيل له في العالم، فعال ضد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، مثلPseudomonas aeruginosa Escherichia coli، Klebsiella وغيرها.

المصدر: تاس