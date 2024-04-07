دراسة: ساعات العمل غير المنتظمة تؤثر سلبا على الصحة

يتذمر الكثيرون من فكرة الاستيقاظ مبكرا للعمل، إلا أن الباحثين يعتبرون أن المناوبات الصباحية أفضل لصحة الموظفين مقارنة بالعمل ليلا.

وكشفت دراسة نشرت في مجلة Plos One أن جداول العمل غير المنتظمة يمكن أن تؤثر سلبا على صحتك.

وحددت المجلة جدول العمل "القياسي" بأنه العمل الذي يبدأ في الساعة 6 صباحا أو بعد ذلك وينتهي في الساعة 6 مساء، على عكس الجدول الزمني "المتقلب" الذي يبدأ في الساعة 2 ظهرا. أو في وقت لاحق وينتهي بحلول منتصف الليل.

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وقام الباحثون بدراسة 7000 شخص على مدى 30 عاما، تتراوح أعمارهم بين 22 إلى 50 عاما، لتحديد ما إذا كانت أنماط العمل التي تتضمن النوم والصحة الجسدية والعقلية قد تأثرت لدى الشباب عند بلوغهم سن الخمسين.

وكشف وين جوي هان، الأستاذ بجامعة نيويورك الذي قاد الدراسة، أن الذين عملوا لساعات غير تقليدية واجهوا المزيد من المشكلات الصحية.

وأوضح: "هذا له تداعيات. كان الذين لديهم أنماط عمل تنطوي على أي درجة من التقلب والتباين أكثر عرضة للحصول على ساعات نوم أقل يوميا، وانخفاض جودة النوم، وانخفاض الوظائف الجسدية والعقلية، واحتمال أكبر للإبلاغ عن سوء الحالة الصحية وأعراض الاكتئاب في سن الخمسين مقارنة بأولئك الذين لديهم أنماط عمل مستقرة".

ووجد الباحثون أن الشباب الذين حافظوا على جدول عمل ثابت ولكنهم انتقلوا إلى ساعات عمل غير مستدامة في الثلاثينيات من العمر كانت لديهم نتائج مثيرة للقلق مثل المخاوف الصحية من أمراض القلب والأوعية الدموية والقلق.

وأضاف هان: "قد تكون أنماط العمل المتقلبة بمثابة ضغوط مزمنة في حياتنا".

وأوضح أن الموظفين الذين عملوا لساعات غير اعتيادية لديهم احتمال "أعلى بكثير" لتدهور الحالة الصحية حتى مقارنة بالعاطلين عن العمل.

المصدر: نيويورك بوست