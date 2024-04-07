مواد غذائية تساعد على كبح الشهية

كشفت الدكتورة مارينا ماكيشا خبيرة التغذية الروسية أسباب الشعور بالجوع الذي لا يمكن السيطرة عليه، وما الذي يجب تناوله لكبح الشهية والشعور بالشبع.



وتشير الخبيرة، إلى أن سبب فرط الشهية قد يكون الإجهاد أو أمراض مختلفة، مثل أمراض الغدة الدرقية وفقر الدم ومقاومة الأنسولين والسكري، وقد يسبب النظام الغذائي غير المتوازن الجوع المفاجئ. ومع ذلك يمكن للشخص في بعض الأحيان التعامل مع الشهية الجامحة بالتحكم بطعامه.

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ووفقا لها، هناك أطعمة تساعد على كبح الشهية دون أن تلحق الضرر بالصحة، ومنها:

- البيض، يعطي البروتين السعرات الحرارية اللازمة التي تجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول. لأن الجسم يهضم البروتين ببطء، والأحماض الأمينية التي تتشكل نتيجة شطر البروتين، تصل إلى الدم وتنتشر لمدة تصل إلى أربع ساعات.

وبالطبع توجد كمية كبيرة من البروتين في اللحوم والأسماك والجبن وفول الصويا. ولكن البيض وفقا لخبراء التغذية هو المنتج رقم واحد. وأثبتت البحوث العلمية أن الأشخاص الذين يتناولون البيض يوميا لديهم سيطرة أفضل على شهيتهم ويأكلون كميات أقل.

- الأفوكادو، يحتوي الأفوكادو على الأحماض الدهنية والألياف الغذائية التي تجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة طويلة.

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- البطاطس، يساعد هذا المنتج على الشعور بالشبع لفترة طويلة لاحتوائه على النشا. ولكي تساعد البطاطس في منع الشعور بالجوع، يجب أن تؤكل باردة، حيث يمكن استخدام البطاطس الباردة بدلا من الخبز، لاحتوائها على سعرات حرارية أقل بثلاث مرات مقارنة بالخبز.

- الحمص، يحتوي الحمص بطحينة على الطحينية وزيت الزيتون وبعض التوابل، ما يجعل الشخص بعد تناولها يشعر بالشبع طوال النهار، لأنها تحتوي على الكربوهيدرات البطيئة. لذلك يرتفع مستوى الغلوكوز في الدم تدريجيا وبسلاسة. أي لا يسبب قفزة مفاجئة في مستوى الغلوكوز في الدم.

المصدر: فيستي. رو