"تم بثها مباشرة في عدة دول".. إجراء عملية نادرة في مصر دون جراحة تقليدية

تمكن فريق طبي من كلية طب قصر العيني (جامعة القاهرة) من إجراء عملية نادرة تكللت بالنجاح خلال منظار الجهاز الهضمي، لشاب يعاني من صعوبة في البلع نتيجة إصابته بتعذر ارتخاء عضلة المريء.

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وتم بثها مباشرة لأول مرة في تاريخ الكلية بـعدة دول وهي إيطاليا وإسبانيا والمغرب وتركيا وفرنسا ولبنان، واستمرت العملية 20 دقيقة.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بنجاح الفريق الطبي برئاسة، كريم أبو المجد أستاذ الجراحات الدقيقة، كاشفا أن "هذا النجاح إضافة جديدة إلى سجل نجاحات مستشفيات قصر العيني المشهودة وتميز كوادرها الطبية".

من جانبه، قال عميد كلية طب قصر العيني، حسام صلاح، إن "هذه العملية التي أجريت من خلال منظار الجهاز الهضمي تمت ضمن أكبر مؤتمر وورشة عمل لمناظير الجهاز الهضمي على مستوى العالم، وهو أوروبي الأصل ودائما البث يكون من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، ولأول مرة يتم البث في منطقة البحر المتوسط، وتم اختيار مصر وجامعة القاهرة والفريق لبث حالة مباشرة على الهواء".

وكشف الفريق الطبي، أن "الحالة تمثلت لشاب يبلغ من العمر 21 عاما ويعاني من صعوبة في البلع منذ عامين نتيجة لمرض "الأكاليزيا"، أو تعذر ارتخاء عضلة المريء، وتم إجراء العملية بشق عضلة المريء بالمنظار دون التدخل الجراحي التقليدي ومن خلال استخدام تقنية مناظير الفراغ الثالث وهي من الحالات المتقدمة بشق عضلة المريء بالمنظار وبدون تدخل جراحي".

وضم الفريق المصري الأساتذة المساعدين في قسم الجهاز الهضمي والمناظير التداخلية المتقدمة بكلية طب قصر العيني.

المصدر: "بوابة الأهرام"