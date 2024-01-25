عالم أوبئة روسي: فيروس كورونا استنفد إمكاناته الوبائية لكن قد تظهر سلالات جديدة منه

اعتبر عالم الأوبئة ونائب رئيس الأكاديمية الروسية للتعليم في الأكاديمية الروسية للعلوم غينادي أونيشنكو أن فيروس كورونا استنفد إمكاناته الوبائية لكن قد تظهر سلالات جديدة من الفيروس.

وأشار أونيشِّنكو في حديثه لوكالة "تاس" إلى أنه على مدار سنوات الوباء، وحتى إعلان منظمة الصحة العالمية إلغاءه، تسبب فيروس كورونا المتحور في الواقع بعدة موجات خطيرة من المرض.

وأوضح عالم الأوبئة أنه "قد تظهر سلالات جديدة، ويتحور باستمرار، لكن هذا الفيروس التاجي، بكل المؤشرات، استنفد إمكاناته الوبائية".

وسميت إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي، التي عقدت في الفترة من 15 إلى 19 يناير في دافوس بسويسرا، بجلسة "التحضير للمرض X”، حيث تمت مناقشة الاستعدادات لمواجهة الأوبئة، مما أثار نقاشا واسع النطاق في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

وكما أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن مفهوم "المرض X" يستخدم منذ عام 2018 للإشارة إلى أي مرض غير معروف، وليس إلى أي مرض محدد.

بالإضافة إلى ذلك، وصفت رئيسة "روس بوتريب نادزور"(الخدمة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان) آنا بوبوفا مناقشة ما يسمى بـ "المرض X" بأنه العمل الروتيني المعتاد للخبراء الذين يجب عليهم حساب جميع السيناريوهات الممكنة والمحتملة لتطور الأوبئة.

من المعلوم أنه في أواخر عام 2019، ضربت جائحة عالمية مستمرة حتى الآن لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، سببها فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة (سارس-كوف-2).

وتفشى المرض للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في أوائل شهر ديسمبر عام 2019، وأعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا في 30 يناير 2020، أن تفشي الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية عامة تبعث على القلق الدولي، وأكدت تحوله إلى جائحة يوم 11 مارس 2020.

وأُبلغ عن أكثر من 668 مليون إصابة بكوفيد-19 في أكثر من 188 دولة ومنطقة حتى تاريخ 22 يناير 2023، تتضمن أكثر من 6.73 مليون حالة وفاة، بالإضافة إلى تعافي أكثر من مليون مصاب. وتعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا من الجائحة، حيث سجلت أكثر من ربع مجموع عدد الإصابات المؤكدة.

المصدر: RT