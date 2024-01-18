أفادت الخدمة الصحفية لهيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة الروسية) بأن التصريحات بشأن مرض "إكس" قد تكون دوافعها ليست علمية بل اقتصادية.

يذكر أن العلماء الرائدين المختصين في الفيروسات والأمراض المعدية في العالم يعتزمون أن يجتمعوا في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس يوم 17 يناير لبحث موضوع مرض "إكس"، كونه يشكل تهديدا محتملا بعد فيروس "كورونا" من ناحية حدوث الوباء العالمي الواسع النطاق.

وجاء في بيان نشرته هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) أن إدراج مرض "إكس" على جدول أعمال منتدى "دافوس" ومشاركة شركات الصيدلة العالمية الكبرى فيه تدل على أن الحديث في الاجتماع سيدور حول زيادة الاستثمارات، الأمر الذي ستستفيد منه شركات الصيدلة.

ولا يزال فيروس "كورونا" ومسببات أمراض الإنفلونزا ونزلات البرد والحصبة والسعال الديكي وغيرها من الفيروسات تعيش معنا. وعند ذلك نتغير نحن أنفسنا، كما تتغير وتتحور الفيروسات العديدة.

فماذا يمكن أن ينتظر البشرية من الأمراض المعدية عام 2024؟

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وقال عالم الفيروسات الروسي تشوماكوف أن هناك 3 فيروسات مرشحة لأن تكون مسببات للجائحة العالمية الخطيرة أو بالأحرى مرض "إكس" المميت.

والمرشح الأكبر من هذه الفيروسات ليلعب هذا الدور، حسب العالم الروسي، هو فيروس إنفلونزا الطيور H5N1، كونه أحد فيروسات "كورونا" وبينها إلى جانب SARS-CoV-2 فيروس متلازمة الشرق الأوسط MERS-CoV المتلازمة التنفسية الحادة SARS، وبعدهما فيروس "إيبولا" الإفريقي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا