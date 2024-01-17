العالم يخطط لمواجهة جائحة دولية خطيرة يمكن أن تتسبب في وفيات أكثر 20 مرة من كورونا

يعتزم قادة العالم المجتمعون في مدينة دافوس السويسرية لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، مناقشة الاستعدادات لمواجهة وباء مستقبلي جديد يمكن أن يتسبب في وفيات أكثر 20 مرة من كورونا.

ويطلق على الفيروس الجديد اسم "أكس" في إشارة إلى عدوى غير معروفة حتى الآن يمكن أن تتسبب في جائحة دولية خطيرة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

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ومن المقرر أن ينضم رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في الجلسة للحديث عن "الجهود الجديدة اللازمة لإعداد أنظمة الرعاية الصحية لمواجهة التحديات المتعددة المقبلة" حتى يكون العالم مستعدا لمرض أكثر فتكا بالبشر، بحسبما أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وتصنف الصحة العالمية وباء "أكس" باعتباره مرضا ذا أولوية في حملاتها للتوعية إلى جانب فيروسات "كورونا" و"إيبولا"، وحمى "القرم الكونغو النزفية"، و"ماربورغ"، و"حمى لاسا"، و"متلازمة الشرق الأوسط التنفسية"، و"المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)"، وأمراض "نيباه" والأمراض الناجمة عن فيروسات "هنيبا"، وحمى "وادي الصدع"، و"زيكا".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من أن "عدد مسببات الأمراض المحتملة في جميع أنحاء العالم كبير للغاية، لكن الموارد المخصصة للبحث والتطوير في مجال الأمراض محدودة".

المصدر: صحيفة "إندبندنت" البريطانية