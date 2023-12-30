مع بدء موسم الأعياد.. إليكم المشروبات الكحولية الأكثر ضررا

قالت أخصائية التغذية الروسية إيلينا تيخوميروفا إن الكوكتيلات الكحولية تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

وأشارت أخصائية التغذية الروسية إيلينا تيخوميروفا في حديث مع موقع NEWS.ru الإلكتروني الروسي إلى المشروبات الكحولية الأكثر ضررا في ليلة عيد رأس السنة مع إيلاء اهتمام خاص بالكوكتيلات الكحولية من مختلف أنواعها.

وحسب الأخصائية فإن الكوكتيلات الكحولية ضارة لجسم بالإنسان بسبب احتوائها على كمية كبيرة من السكر. وحذرت من أنه في اليوم التالي بعد شرب مثل هذه المشروبات قد يتعرض شاربوها لصداع شديد.

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وأضافت قائلة إن "الكوكتيلات الكحولية تحتوي على الكثير من السكر، وإذا لم تحضر بالشكل الصحيح أو تم دمجها مع كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية، فإن ذلك سيؤدي في صباح اليوم التالي إلى الإصابة بحالة خمار شديدة التأثير".

وعلاوة على ذلك فإن الكوكتيلات الكحولية تشكل، حسب الأخصائية، ضغطا إضافيا على الكبد والكلى. وأوصت بإعطاء الأفضلية للنبيذ الذي يحتوي على نسبة محدودة من السكر أو المشروبات بقوة 40 درجة بدون الخلط بينها.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن المشروبات الكحولية المستوردة قد يرتفع سعرها اعتبارا من بداية العام المقبل بسبب زيادة أسعار الخدمات اللوجستية وكذلك المواد الخام والإيجار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن رسوم الاستيراد آخذة في الارتفاع.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا