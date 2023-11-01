وفاة رجل ثان نبض في جسده "قلب خنزير"

توفي المريض الثاني في العالم، الذي أجريت له عملية زراعة قلب خنزير.

كان لورانس فوسيت البالغ من العمر 58 عاما، يعاني من مرض قصور القلب من الدرجة الأخيرة. وقد دخل فوسيت لأول مرة إلى المركز الطبي بجامعة "ميريلاند" كمريض في 14 سبتمبر مصابا بقصور القلب. وقبل وقت قصير من العمل الجراحي، توقف قلبه وادخل إلى غرفة الإنعاش.

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وقرر الأخصائيون أنه لا يجوز له إجراء جراحة طبيعية، فوافق الرجل على القيام بتجربة زراعة قلب خنزير.

وخضع فوسيت لعملية زراعة القلب في 20 سبتمبر الماضي، وتمكن من العيش بعد العملية لمدة 6 أسابيع تقريبا. وقال المركز الطبي بجامعة "ميريلاند" الأمريكية إنه حقق خلال تلك الفترة "تقدما كبيرا"، حيث أمضى وقتا ممتعا مع عائلته. وقبل يومين من وفاته بدأت حالة الرجل تتدهور بسرعة. ولم يتم بعد تحديد سبب الوفاة لأنه لم تتم حتى الآن عملية تشريح الجثة.

ويشار إلى أن قلبه بدأ يُظهر في الأيام الأخيرة أولى علامات الرفض، ورغم كل الجهود التي بذلها الأطباء، توفي فوسيت في 30 أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر، أن أول مريض أجريت له عملية زراعة قلب خنزير توفي عام 2022 بعد شهرين من خضوعه للعمل الجراحي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا