ما فائدة تناول " ثلاث بيضات" في اليوم؟!

وفقا للدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية الروسي، لاعلاقة لتناول البيض بمستوى الكوليسترول "الضار". وعلاوة على ذلك، للبيض تأثير علاجي عند تناوله باعتدال.

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ويقول الخبير في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "كنا نعتقد خلال فترة طويلة أن بيض الدجاج يحتوي على الكثير من الكوليسترول، ما يهدد بتطور تصلب الشرايين، لذلك من المنطقي عدم تناول مثل هذه الأطعمة. وكان البيض يتصدر هذا الحظر. لقد كانت جميع كتيبات أمراض القلب تتضمن توصية - يجب على الشخص الذي أصيب باحتشاء عضلة القلب ألا يأكل أكثر من بيضة واحدة في الشهر".

ولكن وفقا له، أظهرت نتائج دراسات وبائية عديدة شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص أن تناول البيض لا علاقة له بمستوى الكولسترول "الضار" في الدم ومخاطر مضاعفاته.

ويقول: "الحديث هنا عن تناول البيض باعتدال 2-3 بيضات في اليوم، حيث لتناول ثلاث بيضات في اليوم تأثير علاجي. لأن البيض يحتوي على نسبة عالية من الدهون الفوسفاتية وخاصة الكولين، التي هي جزء لا يتجزأ من أغشية الخلايا. لذلك تناولها مع الطعام له فوائد صحية".

وعلاوة على ذلك، البيض مصدر مهم لفيتامينات A وD القابلة للذوبان في الدهون، والمعادن والعديد من المواد المفيدة الأخرى.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"