مادة غذائية قد يساعد تناولها بانتظام على إطالة العمر

كشفت نتائج دراسة علمية أن تناول البيض المسلوق في الصباح بانتظام يمكن أن يزيد متوسط العمر المتوقع.

ووفقا للدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصم، أظهرت نتائج دراسة علمية، أجراها علماء أمريكيون، أن لبيض الدجاج هذه الخاصية. فقد درس الباحثون تأثير الحمية الغذائية الخالية من البيض، والحمية الغذائية المتضمنة تناول بياض ثلاث بيضات، وتناول ثلاث بيضات كاملة في اليوم، في الحالة الصحية للمشاركين في الدراسة أعمارهم 18-35 عاما. فتبين أن أفضل حمية غذائية هي تلك المحتوية على تناول ثلاث بيضات كاملة، حيث اتضح لهم أنها تخفض مستوى الكوليسترول في الدم وتحسن حالة القلب والأوعية الدموية. كما ان تناول البيض يوميا يمنع تطور تصلب الشرايين بفضل ارتفاع مستوى الكوليسترول "الجيد".

ولم تحدد الدراسة الشكل الذي تناول فيه المشاركون البيض- مسلوق أم مطهي على البخار، وتناولوها كاملة.

وتضيف بافلوفا صفار البيض غني بمواد ومركبات مغذية نشطة بيولوجيا، تحسن عملية التمثيل الغذائي واستقلاب الدهون ووظيفة منظومة المناعة.

المصدر: نوفوستي