اللحوم الحمراء تزيد خطر الإصابة بالسكري 44 بالمئة

استنتج فريق من جامعة هونغ كونغ، أن تناول اللحوم الحمراء قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري بنسبة 44 بالمئة.

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وتشير مجلة European Heart Journal إلى أن الباحثين أجروا مراجعة تحليلية لـ 70 دراسة شملت أكثر من 6 ملايين شخص يعيشون في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين واليابان وغرب إفريقيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة. وقد ركز الباحثون على تأثير تناول 50 غراما من اللحوم الحمراء المصنعة و100 غرام غير مصنعة في اليوم.

واكتشف الباحثون أن زيادة استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة بمقدار 50 غراما في اليوم يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 26 بالمئة والنوع الثاني من داء السكري بنسبة 44 بالمئة. ولاحظ الباحثون أن هذه النسب أقل وضوحا في البلدان الشرقية بسبب تناول الحبوب الكاملة والخضروات.

وتبين أن معامل خطر تطور داء السكري عند تناول اللحوم الحمراء المصنعة في الدول الشرقية يعادل 0.96 وفي الدول الغربية 1.51. أما معامل خطر الإصابة بالجلطة الدماغية في حالة تناول اللحوم الحمراء المصنعة هو0.71 في البلدان الشرقية، و1.13 في البلدان الغربية.

المصدر: لينتا. رو