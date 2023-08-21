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3 من 5 أشخاص يعانون منه في السعودية.. خبير يتحدث عن زيادة قياسية في معدل الإصابة بمرض خطير بالمملكة

الصحة

3 من 5 أشخاص يعانون منه في السعودية.. خبير يتحدث عن زيادة قياسية في معدل الإصابة بمرض خطير بالمملكة
أرشيف
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أكد خبير صحي سعودي أن معدل الإصابة بالسكري في المملكة زاد بنسبة 99 % في الأعوام العشرة الأخيرة.

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وقال خبير تعزيز الصحة والتوعية الصحية، الدكتور عبد الرحمن يحيى القحطاني، إن المجتمع السعودي يعاني من زيادة الوزن والسمنة، التي تمثل أحد أخطر مهددات رؤية 2030.

مشيرا إلى أنها عامل الخطر الرئيس والأول للوفاة والعجز، حيث يعاني 3 من 5 بالغين في المملكة من زيادة الوزن أو السمنة، وفق تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي، كما تستنزف الخدمات الصحية وتشكل عبئا اقتصاديا كبيرا على المملكة، ويقدر بما يربو على 72 مليار ريال سنويا.

وأوضح الخبير بأن المجتمع السعودي يعاني كذلك من انخفاض حاد في تناول الكمية الموصى بها يوميا من الخضروات والفواكه يبلغ 93% من البالغين (15 سنة فأعلى)، في مقابل 80% من تلك الفئة العمرية لا تمارس النشاط البدني الكافي الموصى به يوميا، وفق المسح الصحي العالمي في السعودية لعام 2019.

كما نوه إلى زيادة عالية في عدد حالات الإصابة بداء السكري بنسبة 99% خلال عقد واحد في المملكة، حيث تم تسجيل 1.4 مليون حالة عام 2009، مقابل 2.7 مليون حالة عام 2019.

المصدر: سبق 

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