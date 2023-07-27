السعودية.. تدخل جراحي نادر يستعيد المشي والنطق لمريضة في المدينة المنورة (صورة)

نجح فريق طبي متخصص في مسار العلوم العصبية والسكتة الدماغية في المدينة المنورة من إجراء تدخل جراحي عاجل ونادر استمر 40 دقيقة لإنقاذ حياة شابة وتمكينها من المشي على قدميها والنطق.

وأوضح تجمع المدينة الصحي عبر "تويتر" أن الفريق الطبي في مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الطبية التابع لتجمع المدينة المنورة الصحي، تمكن من إجراء تدخل جراحي عاجل بعد استقباله مريضة شابة حضرت لقسم الطوارئ وهي تعاني من ضعف شديد في الجانب الأيمن من الجسم، وعدم القدرة على المشي، وصعوبة النطق.

وأضاف: "أكدت الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية وجود خثرة دموية لدى أحد الشرايين الرئيسية في الدماغ، وجرى على الفور تفعيل نداء السكتة الدماغية من قبل أطباء الطوارئ والبدء بعمل الأشعة المقطعية لشرايين الدماغ بشكل عاجل وتحرير الانسداد الموجود في الشريان الأوسط من الجهة اليسرى في الدماغ، وإعطائها مذيب الجلطات اللازم، وعمل تدخل جراحي عن طريق قسطرة دماغية وإزالة الخثرة الدموية الدماغية".

وأشار تجمع المدينة الصحي إلى أنه وبعد الانتهاء من تحرير المنطقة المتضررة تم نقل المريضة إلى قسم العناية المركزة لمتابعتها من قبل الأطباء والفرق التمريضية حيث تحسنت الحالة بشكل ملحوظ واستعادت القدرة على الحركة والنطق.

يذكر أن مسار السكتة الدماغية في تجمع المدينة المنورة الصحي يعمل على تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لمرضى السكتات الدماغية في المنطقة من خلال 3 وحدات طبية تتوزع بين مدينة الملك سلمان الطبية ومستشفى الملك فهد ومستشفى ينبع العام بإجمالي طاقة استيعابية تبلغ 15 سريرا، وتم إجراء أكثر من 450 تدخلا طبيا ناجحا منذ انطلاق مسار السكتة الدماغية العام الماضي.

المصدر: وسائل إعلام سعودية