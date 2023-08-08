طبيبة قلب تكشف تأثير نمط الحياة في مستوى ضغط الدم

وفقا للدكتورة جويس أوينج شياو، أخصائية أمراض القلب في كلية الطب بجامعة ييل، قد تؤدي التغييرات في نمط الحياة إلى تطبيع ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

إقرأ المزيد





وتشير HealthDay، إلى أن ممارسة نشاط بدني معتدل واتباع نظام غذائي صحيح والنوم جيدا تحسن مجتمعة تأثير الأدوية المستخدمة لتعديل مستوى ضغط الدم ويمكن في بعض الحالات أن تصبح بديلا لها.

وتشير الطبيبة، إلى أنه مثلا يكفي المشي 150 دقيقة أو الرقص أو أي نشاط بدني معتدل في الأسبوع لرفع معدل ضربات القلب، كما يجب تقليل تناول الملح أو إضافة نسبة أكبر من الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من البوتاسيوم.

وتوصي الطبيبة بالإقلاع عن تناول الكحول أو على الأقل تقليله والحفاظ على الوزن الطبيعي والنوم جيدا والحد من عوامل الإجهاد، وهي طرق فعالة للوقاية من أمراض القلب. وستساعد هذه الاجراءات على الأقل على منع تطور أمراض القلب وتقليل عواقبها السلبية.