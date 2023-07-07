دليل A-E لفيتامينات تحتاجها بشرتك والأطعمة التي تجدها فيها !

شاركت صاحبة الأعمال الغذائية للعناية بالبشرة، جورجي كليف، توصياتها للحصول على بشرة أفضل.

وتحدثت جورجي كليف، مالكة OSKIA، من خلال دليل A-E للفيتامينات التي يمكن أن تستفيد منها بشرتك من حيث التطبيقات الموضعية.

وقالت كليف إن فيتامين A "يساعد في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة على الجلد، بينما يتركها ناعمة ونضرة. إنه يشجع على تجديد الخلايا، ويزيد من سمك البشرة ومرونة الجلد، كما يمنح البشرة مظهرا شابا ويمنع خشونة الجلد الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية".

وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين A اللفت والسبانخ والطماطم والبيض والمانغو والشمام.

أما بالنسبة لفيتامين B، فالتركيز على فيتامين B5، الذي أوصت به كليف، حيث "يبدو أنه يحفز تكاثر الخلايا ويساعد في إصلاح الأنسجة".

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وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين B5، الفطر والأفوكادو والمكسرات والبذور وصدور الدجاج.

ويمكن لفيتامين C أن "يحمي من أضرار الجذور الحرة"، حيث يسمح تطبيقه موضعيا بإضاءة البشرة وإزالة فرط التصبغ، كما أوصت كليف بمكملات أو برو-فيتامين S3 الموضعي الذي "يساعد على تحسين ملمس الجلد وثباته". ويمكن العثور على فيتامين (د) في الأسماك الزيتية، مثل السلمون والماكريل والسردين، وكذلك صفار البيض.

وقال الطبيب العام وطبيب التجميل، أحمد المنتصر، الحائز على جوائز عالمية "أنا من أشد المعجبين بتطبيق الفيتامينات بشكل موضعي. يمكنك أن تأخذ عن طريق الفم، ولكن مجرد تركيز ضئيل سيذهب إلى بشرتك".

وتقترح كليف أن فيتامين E يعتبر "أهم مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الزيت وزوال الجذور الحرة عند استخدامه موضعيا"، حيث يعتبر "مرطبا جيدا" يحمي من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والجذور الحرة.

المصدر: إكسبريس