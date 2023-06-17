علامات تشير إلى ارتفاع نسبة الملح في النظام الغذائي

أعلنت أرميني أفونينا، أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية الروسية، أن العطش والضعف والوذمة يمكن أن تشير إلى ارتفاع نسبة الملح في النظام الغذائي.





وتشير الخبيرة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أن الملح ضروري لجسم الإنسان، ولكن زيادته يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

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وتقول: "عند ارتفاع نسبة الملح يشعر الشخص بجفاف الفم والعطش وضعف عام وألم في أسفل الظهر وارتفاع مستوى ضغط الدم إلى اعلى من 140\90 ملليمتر عمود زئبق. ويلاحظ ضعف التركيز وكثرة التبول والصداع وزيادة الشهية، التي بدورها تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة".

ووفقا لها، عند الإفراط في تناول الملح تنحبس السوائل في الجسم وتزداد الوذمة ويزداد تدفق الدم في الدورة الدموية. كل هذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني، الذي بدوره يؤثر سلبا في القلب، الذي يضطر لمضاعفة عمله، ما يؤدي إلى استهلاكه لاحقا وبالتالي يزداد خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى اختلال وظائف الكلى ونشوء الحصى في الجهاز البولي، وضعف استقلاب الفوسفور والكالسيوم، ما يؤدي إلى خطر الإصابة بهشاشة العظام.

وتنصح الطبيبة، بالتقليل من الوجبات السريعة والمعلبات والأطعمة المخمرة والبطاطس المقلية وأنواع الجبن المالحة في النظام الغذائي. وتوصي باستخدام بعض التوابل مثل الكركم والكزبرة وغيرها بدلا من الملح في عملية طهي الأطعمة.لأن الوقاية دائما خير من العلاج.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"