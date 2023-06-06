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طبيب روسي يكشف ما الذي يحصل عند التخلي تماما عن الملح

الصحة

طبيب روسي يكشف ما الذي يحصل عند التخلي تماما عن الملح
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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هل من الضروري أن نتخلى عن استخدام الملح تماما، بعد أن وصف بأنه سم أبيض، وأن الإفراط في استهلاكه يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم وامراض القلب والكلى وغيرها.



ما الذي سيحصل يا ترى إذا بقي الجسم من دون كلوريد الصوديوم تماما؟

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الملح ليس فقط
الملح ليس فقط "الموت الأبيض"إ

وفقا للدكتور ألكسندر مياسنيكوف الملح ضروري ومن دونه لن يعيش الإنسان.

ويقول: "في الواقع لا يمكن للإنسان أن يعيش من دون الصوديوم. وسوف يموت نتيجة تشنجات مروعة وشديدة".

ويضيف، الحد الأدنى من الاستهلاك اليومي للملح هو 2 غرام وليس اقل.

وبالطبع لن يتمكن الإنسان من استبعاد الملح من نظامه الغذائي تماما. لأن العديد من المنتجات يحتوي على ملح مخفي، وأحيانا في بعض المنتجات التي لا نتوقع احتواءها عليه.

ويقول: "المواد المحتوية على ملح مخفي هي مثلا- 100غرام من الخبز تحتوي على غرام واحد من الملح، النقانق والجبن وعموما كل ما نأكله يحتوي على ملح خفي".

المصدر: فيستي. رو

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