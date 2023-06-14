طبيبة توضح كيفية الحفاظ على البصر في حالة قصر النظر

يتحدث أطباء العيون منذ عام 2015 عن وباء قصر النظر، لأن عدد الأطفال والمراهقين الذين يعانون من قصر النظر إلى تزايد، ويتوقع أن يبلغ عددهم أكثر من 4.5 مليون بحلول عام 2050.



وتشير الدكتورة جيرغانا ستويانوفا، أخصائية طب العيون، إلى ان من الضروري اتباع قواعد بسيطة للحفاظ على حسن الرؤية.

ووفقا لها يجب أولا تنظيم مكان العمل واختيار كرسي مريح. كما يجب الاهتمام بالإضاءة حيث يجب عدم توجيه ضوء المصباح إلى شاشة الكمبيوتر.

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وتقول: "يجب ألا يختلف ضوء الشاشة كثيرا عن الإضاءة المحيطة، أي لا ينصح بالعمل في الظلام والكمبيوتر وحده قيد التشغيل. بل يجب أن يكون هناك ضوء نهار معتدل".

ووفقا لها، يجب ان يكون الكمبيوتر على بعد مسافة الذراع الممدودة (50-70 سم عن الإنسان). كما من الضروري ان تكون شاشة الكمبيوتر على مستوى العينين. ومن المهم أيضا الاهتمام بحجم الحروف ووضوحها، بحيث يكون من السهل قراءة النص.

وتشير الطبيبة إلى ضرورة إجراء تمارين للعيون خلال العمل من اجل تخفيف التوتر وتقوية عضلات الجفون وتقليل خطر الإصابة بقصر النظر. وهذه التمارين هي:-

- اغلق العينين باحكام لمدة 3-5 ثوان. ثم افتحها لبضع ثوان. كرر هذا التمرين 6-8 مرات.

- ارمش بسرعة خلال 10-15 ثانية ثم استرح لمدة 10 ثوان وكرر التمرين 3-4 مرات.

- اغمض العينين واستخدم اصبع السبابة لتدليك الجفنين بحركة دائرية لمدة دقيقة واحدة.

- انظر خلال ثوان إلى الأمام بعيدا ومن ثم ارفع أصبع اليد اليمنى إلى أعلى من الأنف مسافة 25-30 سم. بعد ذلك حول نظرك إلى الاصبع وانظر إلى نهايته مدة 3-5 ثواني، بعدها اخفض يدك وكرر التمرين 10-12 مرة.

المصدر: فيستي. رو