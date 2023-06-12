طبيبة تكشف أسباب ارتعاش العينين

أعلنت الدكتورة ديانا أندرييفا أخصائية طب الأعصاب، أن سبب رعشة العينين قد تكون ناجمة عن الإجهاد أو اضطراب النوم وتناول الكحول والقهوة.





وتشير الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن ارتعاش الجفن يسمى تموجا عضليا (ارتجافا) حميدا، أسبابه مختلفة.

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ووفقا لها، يقصد بالتموج العضلي الحميد كل ما يختفي من تلقاء نفسه في غضون بضعة أيام أو خلال أسبوعين. تحدث هذه الحالة نتيجة تشنج ألياف العضلة الدائرية للعين.

وتقول: "أسباب ارتعاش الجفون مختلفة. أهمها الإجهاد والتعب واستخدام الكمبيوتر أو الهاتف الذكي فترة طويلة، وكذلك اضطراب النوم وتناول مشروبات كحولية ومشروبات محتوية على نسبة عالية من الكافيين".

وتنصح الطبيبة للتخلص من هذه الحالة باتباع نظام عمل وراحة ونظام النوم وتجنب المواقف العصيبة والتقليل من تناول القهوة والمشروبات الكحولية و الأفضل التخلي عنها تماما والاقلاع عن التدخين.

وتقول: "إذا استمر ارتعاش العين أكثر من أسبوعين مع تدلي الجفن وارتعاش أجزاء أخرى من الوجه والوذمة وآلام واحمرار العينين أوالجفون وغيرها من الأعراض المقلقة من الضروري مراجعة الطبيب المختص".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"