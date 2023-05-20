جراح يحذر من أمراض مميتة يسببها شرب البيرة

أعلن الطبيب الجراح، ألكسندر أومنوف، أن محبي الجعة معرضون للإصابة بالجلطات الدموية ونقص التروية القلبية واحتشاء عضلة القلب.

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وأشار أومنوف في حديث لـ NEWS.ru، إلى أن الإدمان على الجعة يتطور أسرع بـ 3-4 مرات من إلإدمان على المشروبات الكحولية الأخرى مثل الفودكا والويسكي والكونياك، وإذا أدمن الشخص على الجعة في سن مبكرة، ففي الثلاثين من العمر سيعاني من مشكلات صحية خطيرة ومميتة.

وأضاف: لا يقتصر الأمر عادة على هذا المشروب، بل يتحول محبو الجعة إلى شرب الكونياك ومشروبات كحولية أخرى، ويصبحون مدمنين حقيقيين يحتاجون إلى مساعدة مهنية.

وقال إن عشاق الجعة يعانون من الكرش (بطن الجعة). وبسبب احتواء رغوة الجعة على الكوبالت يعاني القلب والأوعية الدموية وتتطور "متلازمة قلب الثور"، حيث يزداد سمك جدران القلب وتتوسع تجاويفه، ما يؤدي إلى استهلاكه بسرعة. وهذه التغيرات تؤدي في المستقبل إلى نقص تروية القلب والجلطات الدموية في الشريان الرئوي (الانسداد الرئوي). وبسبب هذه العوامل يلاحظ ارتفاع معدل الوفيات بسبب أمراض القلب بين محبي الجعة.

ووفقا له، بسبب الامتصاص السريع للجعة وإفعام مجرى الدم، يعاني المدمن على الكحول من ارتفاع مستوى ضغط الدم والدوالي.

المصدر: NEWS.ru