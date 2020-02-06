الجعة أخطر المشروبات الكحولية

كشف الدكتور دانييل بوكروفسكي، أخصائي الأمراض النفسية والإدمان، عن المشروبات الكحولية الأخطر على الصحة، والمشروبات الأقل خطرا.

وقال الدكتور في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، معبرا عن رأيه، بأنه يجب حظر الجعة ومنعها، لأنها المشروب الأكثر خطورة على الصحة. وقال "الكحول- في الجعة، هو أقل ضررا من بين مكوناتها. أما بقية المكونات الأخرى التي تعطي الجعة خصائصها- النكهة واللون والرغوة فهي مركبات لا تفيد الصحة أبدا، بما فيها تلك المحتوية على عنصر الكوبالت".

واضاف موضحا، هذه المادة مضرة للقلب، ونسبتها اليومية المسموح بها موجودة في 375 مليلتر من الجعة، بغض النظر عن سعرها.

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وقال محذرا "المعادن الموجودة في مشروب الجعة، تسبب أمراض القلب وتشحمه، ما يؤدي إلى وفاة الشخص". وأشار إلى أن الرسامين على سبيل المثال، في العصور الوسطى كانوا يموتون وهم في عمر الشباب لأنهم كانوا يستخدمون الألوان التي تحتوي في تركيبها على معدن الكوبالت السام. وهذا يعني أن مصير محبي الجعة يمكن أن يكون كذلك.

ووفقا للطبيب، النبيذ الأحمر الخالي من السكر هو من المشروبات الكحولية الأقل خطرا على الصحة، لأنه غني بالفيتامينات والعناصر المفيدة ومضادات الأكسدة.

المصدر: نوفوستي