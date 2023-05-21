كيف يمكن لطريقة طهي المعكرونة التأثير على رغبتك في إنقاص الوزن؟!

أظهرت دراسة جديدة أن المعكرونة المفرطة في الطهي لا تجعلها أقل متعة فحسب، بل تجعلك أكثر عرضة لزيادة الوزن.

واكتشف الباحثون أن الناس يأكلون المعكرونة اللينة بسرعة كبيرة. ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى زيادة الوزن، حيث لا يحصل الجسم على فرصة لإرسال إشارة إلى عقلك بأنك ممتلئ.

وقام فريق من جامعة Wageningen & Research في هولندا بتجنيد 54 شخصا تناولوا أربعة أطباق مختلفة من المعكرونة على مدار ثلاثة أيام.

وكانت الأطباق تحتوي على معكرونة وجزر مطبوخة إما صلبة أو طرية، وبعضها يحتوي على صلصة.

وكشف التحليل أن أطباق المعكرونة التي تحتوي على قوام طعام طري تم استهلاكها بنسبة 45% أسرع من نفس الطبق الذي يحتوي على قوام أكثر صلابة.

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وقالوا إن ليونة الطعام بشكل عام مرتبطة بمعدل أسرع لتناول الطعام.

كما أدت إضافة الصلصة إلى زيادة معدلات الأكل بحوالي 30%.

وقال الباحثون في مجلة Food Quality and Preference: "طبق المعكرونة الذي يحتوي على مكونات طرية فقط كان يُستهلك أسرع بنسبة 45% من الطبق الذي يحتوي على مكونات صلبة فقط. الطبق الطري كان يؤكل بقضمات أكبر حجما ومضغا أقل من الطبق الصلب".

وقالت المعدة الرئيسية للدراسة، ديويرك بولهيس: "يمكن استخدام صلابة الطعام أو طراوته لمساعدة الأشخاص إما على الاعتدال أو زيادة تناولهم للطعام، اعتمادا على احتياجاتهم. وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الأبحاث المستقبلية تحدد أي اختلافات بين نتائجنا ومعدلات تناول الطعام بين الأطعمة والوجبات الأخرى".

وأشارت الأبحاث السابقة إلى وجود صلة بين الأكل السريع وزيادة الوزن.

ويمكن أن تستغرق المستقبلات في المعدة التي تستجيب للتمدد بفعل الطعام، والهرمونات التي ترسل إشارات إلى الدماغ عن هضم الطعام جزئيا إلى الأمعاء الدقيقة، من 15 إلى 20 دقيقة لتنشيطها.

ووجدت دراسة منفصلة لأكثر من 3000 رجل وامرأة في اليابان أن أولئك الذين تناولوا الطعام بسرعة واستمروا حتى يشبعوا كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات لزيادة الوزن من أولئك الذين يأكلون ببطء.

ووجدت دراسة أخرى، من الصين، أن الناس يقللون من السعرات الحرارية التي يتناولونها بأكثر من 10% إذا مضغوا طعامهم 40 مرة مقارنة بـ 15 مرة.

المصدر: ديلي ميل