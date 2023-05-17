طريقة غريبة وجديدة "يقول علماء إنها قد تساعدك على إنقاص الوزن" تثير جدلا كبيرا!

توصلت دراسة جديدة إلى أن الوخز بالإبر، باستخدام حبات صغيرة بدلا من الإبر، يمكن أن يزيل ما يصل إلى 10 سم من محيط الخصر عند استخدامه على الأذنين.

ومع العلم أن جذورها تقبع في الطب الصيني التقليدي، ترتبط الخرزات أو "البذور" بست نقاط على الأذن الخارجية لتحفيز الأعصاب والأعضاء التي تنظم الشهية والشبع والجوع.

وتمكن أولئك الذين استخدموا هذه التقنية من خفض تناول الطعام بمقدار النصف لمدة ثلاثة أشهر وخفض الوزن بشكل كبير ومؤشر كتلة الجسم (BMI) ودهون الجسم.

وشملت الدراسة 81 رجلا يابانيا، تتراوح أعمارهم بين 21 و78 عاما، يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، بمتوسط مؤشر كتلة الجسم 28.4 ومستويات عالية من الدهون غير الصحية في البطن.

وتم وزن كل منهم في بداية ونهاية العلاج، بما في ذلك وزن الجسم ونسبة الدهون في الجسم وكتلة الدهون والكتلة الخالية من الدهون وكتلة العضلات ومؤشر كتلة الجسم ودهون البطن.

ويُعرف بالوخز بالإبر الأذني، وقد تم إعطاؤه باستخدام حبات أذن معدنية بقطر 1.5 مم على ست نقاط من الأذن الخارجية - تمثل أنبوب الطعام وفتحة المعدة العلوية والمعدة والرئتين ونظام الغدد الصماء.

وتم لصق الخرزات على هذه النقاط على كلتا الأذنين لضمان تلقي المشاركين باستمرار ضغطا موحدا على كل نقطة من نقاط الوخز بالإبر الست، واستبدالها مرتين في الأسبوع خلال زيارات المستشفى.

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وطُلب من المشاركين تقليل إجمالي استهلاكهم الغذائي بمقدار النصف خلال الأشهر الثلاثة من العلاج والاحتفاظ بمذكرات غذائية.

ووجد باحثون من عيادة F، طوكيو، أن المشاركين فقدوا ما متوسطه 10.4 سم من محيط الخصر، تقلص من 98.4 سم في المتوسط إلى 88 سم.

كما فقدوا 4% من إجمالي الدهون في الجسم، عادة من 28.2% إلى 24.3% وفقا لبحث قدم في المؤتمر الأوروبي للبدانة في دبلن.

وانخفضت مقاييس الدهون غير الصحية في البطن وانخفض مؤشر كتلة الجسم بنحو 3 نقاط من 28.4 كغم/م2 إلى 25.5 كغم/م2 في المتوسط.

وقال الدكتور تاكاهيرو فوجيموتو، الذي قاد البحث: "تشير نتائجنا إلى أن الوخز بالإبر على الأذن قد يساعد في إنقاص الوزن عند اقترانه بالحمية والتمارين الرياضية. من المحتمل أن يكون للوخز بالإبر تأثير إيجابي من خلال كبح الرغبة الشديدة والشهية، وتحسين الهضم، وزيادة التمثيل الغذائي".

وأقر الباحثون بوجود قيود شملت الدراسة القائمة على الملاحظة في مجموعة صغيرة خلال فترة زمنية قصيرة.

واقترح الخبراء أيضا أن عناصر أخرى من التدخل قد تؤدي إلى فقدان الوزن، مثل الاحتفاظ بمذكرات غذائية تزيد من وعي الناس بنظامهم الغذائي.

ولم يكن تام فراي، رئيس المنتدى الوطني للسمنة، مقتنعا بأنه ناجح، مضيفا أن العلاج "قديم قدم التلال".

وقال: "كان هناك بعض الضجيج حول هذا الموضوع عندما تم إطلاقه لأول مرة في أوائل التسعينيات، لكنه، مثل الحميات الغذائية المبتذلة، فشل".

وقال السير ديفيد سبيجلهلتر، أستاذ الإحصاء الفخري بجامعة كامبريدج: "أظهرت هذه الدراسة أن مجموعة من الرجال الذين تم تعليمهم كيفية إنقاص الوزن، والذين تمت مراقبتهم بانتظام، تمكنوا في المتوسط من إنقاص الوزن. لا يظهر أي شيء عن الخرزات، وبالتالي يبدو مضيعة للوقت لجميع المعنيين. لا أستطيع أن أفهم لماذا سيكون هذا في مؤتمر علمي، ناهيك عن الصحف الصادرة".

المصدر: ديلي ميل