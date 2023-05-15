ما علاقة الصابون؟ علماء يكتشفون سببا يجعل البعض أكثر جاذبية للبعوض!

أظهرت دراسة جديدة أن سبب كون بعض الناس يجذبون البعوض أكثر من غيرهم قد يرجع إلى نوع الصابون الذي يستخدمونه.

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وقد يبدو استخدام رغوة الصابون استراتيجية معقولة لتفادي البعوض على أساس أنه إذا لم تتمكن الحشرات المزعجة من شم رائحتك، فلن تتمكن من لدغك. ومع ذلك، تشير الدراسة الحديثة إلى أنه بدلا من مساعدتك على "التخفي"، يمكن أن تجعلك العطور الممزوجة في الصابون هدفا أكثر جاذبية، حيث يفضل البعوض رائحة أولئك الذين اغتسلوا بثلاثة من أصل أربعة علامات تجارية شهيرة للصابون تم اختبارها.

وقال العلماء الذين أجروا الدراسة إن البعوض قد ينجذب إلى الصابون لأنه عندما لا يتغذى على الدم، فإنه يكمل تناول السكر بنكتار النبات.

وقال كليمان فينوغر، الذي قاد العمل في جامعة فرجينيا للتقنية وجامعة الولاية: "سيكون الأمر أشبه بالاستيقاظ وشم رائحة شيء يشبه القهوة والكعك معا. جذابة جدا".

ومع ذلك، أشارت الدراسة أيضا إلى أن تأثيرات الصابون تختلف نوعا ما بين الأشخاص، ربما بسبب التفاعلات بين الصابون ورائحة كل شخص.

وحددت بعض الدراسات بالفعل مواد كيميائية في رائحة أجسامنا تجذب البعوض الذي يتغذى علينا. ولكن لم يكن هناك الكثير من العمل للنظر في كيفية تأثير الروائح التي نضيفها على جذب البعوض.

وأوضح فينوغر أن البعوض يستخدم المواد المتطايرة المنبعثة من النباتات للعثور عليها والحصول على السكريات من رحيقها. لذلك، "كنا نشك في أن إضافة هذه المواد الكيميائية إلى رائحة أجسامنا ستؤثر على جاذبيتها بطريقة أو بأخرى. ولكن كان لا بد من اختبار هذا بشكل تجريبي".

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وأشار إلى أنه من اللافت للنظر أن بعض المشاركين في الدراسة كانوا جذابين للبعوض عندما استخدموا علامة تجارية محددة من الصابون، ثم أصبحوا طاردين للبعوض عندما استخدموا صابونا آخر.

وخلص العلماء إلى أن اختيار الصابون يمكن أن يفسر جزئيا سبب كون بعض الناس جاذبين للبعوض بينما الآخرون لا.

وجندت الدراسة، التي نُشرت في مجلة iScience، أربعة متطوعين قدموا عينات من القماش كانوا يرتدونها مع عدم غسلها أو بعد غسلها بأربعة أنواع مختلفة من الصابون: Dial وDove وNative وSimple Truth. ولوحظت إناث البعوض (لأنه فقط الإناث تتغذى على الدم)، وهي تهبط على عينات النسيج لإعطاء إشارة إلى تفضيلها. وتم استخدام النسيج بدلا من تعريض المتطوعين أنفسهم للدغ، لاستبعاد آثار ثاني أكسيد الكربون من الزفير، وهو مؤشر مهم آخر للبعوض.

وأدى الغسل باستخدام العلامات التجارية للصابون Dove وDial وSimple Truth إلى زيادة جاذبية البعوض للبعض، ولكن ليس جميعهم، بينما كان الغسيل بصابون Native يميل إلى صد البعوض.

وقال العلماء إن التأثير الطارد نسبيا لصابون Native يمكن أن يكون مرتبطا برائحة جوز الهند، حيث توجد بعض الأدلة على أن زيوت جوز الهند هي رادع طبيعي للبعوض.

المصدر: ذي غارديان