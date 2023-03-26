عالم أحياء دقيقة يكشف عن الأخطار غير المرئية المختبئة في غرفتك بالفندق!

بالنسبة لمعظمنا، تعد الإقامة في غرفة في فندق أمرا ضروريًا - فكر في السفر بغرض العمل - أو في شيء نتطلع إليه كجزء من عطلة أو رحلة أوسع.

ولكن ماذا لو كانت هناك فرصة كبيرة أن تكون غرفتك هذه في الفندق، على الرغم مما قد تبدو عليه بالعين المجردة، غير نظيفة. وحتى لو كانت غرفة باهظة الثمن، فهذا لا يعني بالضرورة أنها أقل قذارة.

في الواقع، كل من أقام في غرفتك قبل إقامتك، قد يودع البكتيريا والفطريات والفيروسات في جميع أنحاء الأثاث والسجاد والستائر والأسطح.

ويعتمد ما تبقى من هذه الرواسب الجرثومية على مدى كفاءة تنظيف غرفتك من قبل موظفي الفندق. ودعنا نواجه الأمر، فإن ما يعتبره الفندق نظيفا قد يكون مختلفا عما تعتبره أنت نظيفا.

وعادة ما يعتمد تقييم نظافة غرف الفندق على ملاحظات البصر والرائحة - وليس على الأحياء الدقيقة غير المرئية في المكان، حيث توجد مخاطر العدوى. لذلك دعونا نلقي نظرة عميقة على عالم الجراثيم والبق والفيروسات لمعرفة ما يمكن أن يكون كامنا في مكانه.

قبل أن تدخل غرفتك، فكر في أزرار المصعد كنقاط ساخنة للجراثيم. يتم الضغط عليهم طوال الوقت من قبل العديد من الأشخاص المختلفين، الذين يمكنهم نقل الكائنات الحية الدقيقة إلى سطح الزر.

ويمكن أن تكون مقابض الأبواب الجماعية متشابهة من حيث وجود الجراثيم ما لم يتم تعقيمها بانتظام. اغسل يديك أو استخدم معقم اليدين بعد استخدام المقبض قبل أن تلمس وجهك أو تأكل أو تشرب في المرة القادمة. وأكثر أنواع العدوى شيوعا التي يلتقطها الأشخاص من غرف الفنادق هي جراثيم المعدة - الإسهال والقيء - إلى جانب فيروسات الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد والالتهاب الرئوي.

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وقد تكون مقابض أبواب الحمام مستعمرة بمسببات الأمراض من الأيدي غير المغسولة أو المناشف المتسخة.

ويمكن أن يكون السرير والشراشف والوسائد أيضا موطنا لبعض الجراثيم. ووجدت دراسة أجريت عام 2020 أنه بعد إقامة مريض مصاب بفيروس كورونا قبل ظهور أعراضه بغرفة في فندق، كان هناك تلوث فيروسي كبير للعديد من الأسطح، مع ارتفاع المستويات بشكل خاص داخل الملاءات، وغطاء الوسادة، وغطاء اللحاف.

وفي حين أنه من المرجح أن يتم تغيير الملاءات وأكياس الوسائد، فقد لا يتم تغيير أغطية الأسرة، ما يعني أن هذه الأقمشة قد تصبح خزانات غير مرئية لمسببات الأمراض - مثل مقعد المرحاض. وعلى الرغم من أنه في بعض الحالات لا يتم تغيير الملاءات دائما بين الضيوف، فقد يكون من الأفضل إحضار الملاءات الخاصة بك فقط. وأقل ما يفكر فيه هو ما يعيش على مكتب غرفة الفندق أو الهاتف أو الغلاية أو آلة القهوة أو مفتاح الإضاءة أو جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون - لأن هذه الأسطح لا يتم تطهيرها دائما بين الإشغالات.

ويمكن للفيروسات مثل نوروفيروس أن تعيش في صورة معدية لأيام على الأسطح الصلبة، كما هو الحال مع "كوفيد-19"- وغالبا ما تكون الفترة الزمنية النموذجية بين عمليات تغيير الغرفة أقل من 12 ساعة.

ومن الصعب أيضا تنظيف المفروشات المصنوعة من القماش الناعم مثل الوسائد والكراسي والستائر وقد لا يتم تعقيمها بخلاف إزالة البقع، لذا قد يكون غسل يديك بعد لمسها فكرة جيدة.

وإذا كانت كل تلك الجراثيم والأسطح المتسخة غير كافية لمواجهتها، فهناك أيضا بق الفراش الذي يجب التفكير فيه. وهذه الحشرات الماصة للدماء تفرز نفسها في مساحات ضيقة وصغيرة، وتبقى كامنة دون أن تتغذى لعدة أشهر.

وتشمل المساحات الصغيرة شقوق المراتب والفراش. وينتشر بق الفراش في جميع أنحاء أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة وآسيا - وغالبا ما يوجد في الفنادق. ومجرد أن الغرفة تبدو نظيفة ورائحتها نظيفة، لا يعني ذلك أنه قد لا يكون هناك بق الفراش كامنا.

لحسن الحظ، من غير المحتمل أن تسبب لك لدغات بق الفراش مرضا قابلا للانتقال، لكن مناطق اللدغة يمكن أن تلتهب وتصاب بالعدوى. للكشف عن بق الفراش، تُعد لدغات الجلد المحمرّة وبقع الدم على الملاءات علامات على الإصابة النشطة (استخدم كريم مطهر على اللدغات).

ويمكن العثور على علامات أخرى على مرتبتك، وخلف اللوح الأمامي، وداخل الأدراج وخزانة الملابس: يمكن أن تكون البقع البنية بقايا براز، وجلود بق الفراش ذات مظهر بني فضي اللون، وبق الفراش الحي لونه بني وعادة ما يكون من 1 إلى 7 ملليمترات في الطول.

وأبلغ الفندق إذا كنت تعتقد أن هناك بق الفراش في غرفتك. ولتجنب اصطحابها معك عند تسجيل الخروج، نظف أمتعتك وملابسك بعناية قبل فتحها في المنزل.

ونظرا لأن الفنادق ذات المكانة الأعلى تميل إلى استخدام الغرف بشكل متكرر، فإن الغرفة الأكثر تكلفة في فندق خمس نجوم لا تعني بالضرورة نظافة أكبر، حيث أن تكاليف تنظيف الغرف تقلل هوامش الربح. لذا أينما كنت، خذ معك مجموعة من المناديل المبللة المطهرة واستخدمها على الأسطح الصلبة في غرفتك بالفندق.

أيضا، اغسل يديك أو عقمهما كثيرا - خاصة قبل أن تأكل أو تشرب أي شيء. اصطحب معك النعال أو الجوارب السميكة حتى تتمكن من تجنب المشي حافي القدمين على سجاد الفندق - المعروف بأنه نقطة ساخنة أخرى للأوساخ.

التقرير من إعداد بريمروز فريستون، محاضر أول في علم الأحياء الدقيقة السريري، جامعة ليستر.

المصدر: ساينس ألرت