بينها ما هو غير متوقع.. أسباب تجعل البعض أكثر عرضة للدغات البعوض

في الوقت الذي تحاول فيه الاستمتاع بعطلتك الصيفية، قد يكون البعوض إحدى أكثر المشكلات إزعاجا وقدرة على تعكير صفوك.

وربما لاحظ الكثير منا أنه في حين يصاب البعض بعدد لا يحصى من لدغات البعوض، يتعرض آخرون للدغة أو اثنتين على الأكثر، فيما قد لا يقترب البعوض من البعض الآخر على الإطلاق.

إقرأ المزيد

فلماذا يفضل البعوض بعض الناس أكثر من غيرهم؟

يوضح الدكتور روس بيري، المدير الطبي لعيادات الجلد في Cosmedics، هناك عددا من العوامل التي تميز بعض الأفراد والتي تجعل البعوض غير قادر على مقاومتهم. وتشمل هذه العوامل، وفقا للخبراء، ما يلي:

فصيلة الدم

يقول الدكتور روس: "أولا، يمكن أن تلعب فصيلة الدم دورا صغيرا. وهناك نوع من البعوض أكثر انجذابا لفصيلة الدم O، وآخر أكثر انجذابا إلى فصيلة الدم AB".

ويؤكد الخبراء أن نحو 80% من الناس يفرزون إشارة تكشف نوع فصيلة الدم، وهذا يجذب البعوض.

الملابس

يمكن أن يلعب ما نرتديه دورا في جذب البعوض، حيث يوضح الدكتور روس: "تميل الحشرات إلى الانجذاب أكثر إلى الألوان الداكنة، والتي يسهل عليها اكتشافها"، كما أن الحركة المتأتية من أشخاص يرتدون ملابس داكنة تكون أكثر عرضة للاكتشاف من قبل الحشرات كهدف، مقارنة بالألوان الفاتحة.

المزيد من زفير ثاني أكسيد الكربون

إقرأ المزيد

يقول الخبراء إن البعوض، على وجه الخصوص، ينجذب إلى ثاني أكسيد الكربون - وكلما زاد الزفير، أصبحنا أكثر عرضة للدغ الحشرات.

لذا، إذا كنت تخطط لممارسة الرياضة في عطلة، فكن مستعدا للهجوم.

ويقول الدكتور بول إيتلينغر، الطبيب العام في The London General Practice: "ينجذب البعوض إلى ثاني أكسيد الكربون، وعندما نزفر، نطلق في الغالب ثاني أكسيد الكربون. وعند ممارسة الرياضة، ننتج المزيد من ثاني أكسيد الكربون، والذي من المرجح مرة أخرى أن ينبه البعوض إلى المضيف".

العرق والبكتيريا

هذا العامل مهم لأن البعوض ينجذب أيضا إلى رائحة البكتيريا والعرق. ويشرح الدكتور بول: "ينجذب البعوض إلى المركبات الموجودة في العرق، بما في ذلك حمض اللاكتيك وبعض الروائح. وعندما نمارس الرياضة نزيد من تراكم حمض اللاكتيك والرائحة، لذلك يمكن أن يجذب ذلك البعوض".

ارتفاع درجة حرارة الجسم

يضيف الدكتور بول أن البعوض ينجذب أكثر إلى الأشخاص الذين لديهم درجة حرارة ورطوبة أعلى في الجسم - لذلك عندما تتوفر هذه العوامل، فمن المرجح أن يتعرض الشخص للدغات البعوض.

وتجدر الإشارة إلى أن النساء الحوامل تبدو أيضا أكثر جاذبية للبعوض، ويرجع ذلك على الأرجح إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم قليلا (ناهيك عن أنهن قد ينفثن أيضا المزيد من ثاني أكسيد الكربون خلال المراحل الأخيرة من الحمل).

وبشكل عام، تميل النساء إلى الحصول على لدغات أكثر من الرجال.

العطور

يقول هوارد كارتر، خبير الوقاية من اللدغات، أن العطر هو السبب الرئيسي الآخر لإغراء البعوض.

ونتيجة لذلك، من الجيد تجنب العطور. وأوضح: "بعض العطور، مثل تركيبات اللافندر، تجذب الحشرات في الواقع، يمكنك فقط النظر عن كثب إلى شجيرة الخزامى للتأكد".

الإجهاد والكورتيزول

يقول الدكتور سام واتس، مؤسس Mind Body Medical، إن هناك أيضا دليلا على أن البعوض يمكنه استخدام هرمون الإجهاد الكورتيزول لتعقب الأهداف المحتملة.

ويشرح قائلا: "أولئك الذين لديهم مستويات عالية من الكورتيزول، وارتفاع حاد في الكورتيزول، هم أكثر عرضة للبحث من قبل البعوض أكثر من غيرهم".

وهذا قد يفسر لماذا، بمجرد أن نبدأ في التعرض للدغة، نجذب فجأة مجموعة من البعوض الجديد. فهم ينجذبون إلى زيادة إنتاج الكورتيزول الذي يتبع عادة ضغوط اللدغات المتكررة".

المصدر: مترو